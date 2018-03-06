Грандиозный выстрел Неманьи Матича и другие голы великого камбэка «МЮ»

«МЮ» в фееричном матче на выезде вырвал победу у «Кристал Пэлас», уступая в счете 0:2.

На 11-й минуте форвард «Пэлас» Эндрос Таунсенд послал мяч девятку. Помог рикошет от защитника.

Сразу после перерыва хозяева быстро разыграли штрафной, Патрик ван Анхольт убежал на рандеву с вратарем. Давид де Хеа настроился на удар в дальний угол, а голландец пробил в ближний.

Уже спустя 7 минут начало камбэку положил Крис Смоллинг, замкнувший навес Антонио Валенсии.

На 76-й минуте рикошет сыграл уже в пользу «МЮ». Мяч от защитника отлетел в перекладину, от нее – к Ромелу Лукаку, а бельгиец каким-то чудом протолкнул его в ворота.

Героем вечера стал Неманья Матич, который убийственным залпом на 91-й минуте разбил сердца трибун «Селхёрст Парк».

«МЮ» на 16 очков отстает от «Сити», и на 2 балла опережает «Ливерпуль»

«Кристал Пэлас» проиграл три матча подряд и опустился в зону вылета.

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