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Коуч «МЮ» Жозе Моуринью впервые выиграл матч в Премьер-лиге, уступая в 2 мяча

Моуринью впервые выиграл матч в Премьер-лиге, уступая в 2 мяча
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Особенный вечер для Особенного.

5 марта «МЮ» победил на выезде «Кристал Пэлас», уступая после первых минут второго тайма 0:2.

Это первая подобная волевая победа в английской карьере Жозе Моуринью. Прежде команды Особенного 21 раз уступали в два мяча в матчах АПЛ. 19 раз это приводило Жозе к поражениям, дважды он спас ничью.

  • Моуринью дважды работал с «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и трижды стал чемпионом Премьер-лиги.
  • Жозе возглавляет «МЮ» с 2016 года. Его команда идет второй в сезоне-2017/18, уступая только «Сити».

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