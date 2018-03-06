Getty Images
Коуч «МЮ» Жозе Моуринью впервые выиграл матч в Премьер-лиге, уступая в 2 мяча
Особенный вечер для Особенного.
5 марта «МЮ» победил на выезде «Кристал Пэлас», уступая после первых минут второго тайма 0:2.
Это первая подобная волевая победа в английской карьере Жозе Моуринью. Прежде команды Особенного 21 раз уступали в два мяча в матчах АПЛ. 19 раз это приводило Жозе к поражениям, дважды он спас ничью.
- Моуринью дважды работал с «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и трижды стал чемпионом Премьер-лиги.
- Жозе возглавляет «МЮ» с 2016 года. Его команда идет второй в сезоне-2017/18, уступая только «Сити».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте