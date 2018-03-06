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Гари Невилл: «Погба относится к игре, будто это пост в инстаграме»
Эксперт не удивлен, что француз все чаще остается в запасе.
Экс-футболист «МЮ» Гари Невилл стер в порошок Поля Погба во время обсуждения первого тайма матча против «Кристал Пэлас».
«Игра Погба и близко не была достаточно хорошей. Главная сила Поля в том, что он играет свободно, будто гоняет мяч с друзьями в парке. Это же его величайшая слабость.
Такое ощущение, что он делает пост в YouTube и инстаграме. Все несерьезно. Как будто для него это шутки.
Неудивительно, что Моуринью в последние недели неоднократно оставлял его на скамейке», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.
- «МЮ» победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2, уступая 0:2.
- Погба провел на поле все 90 минут.
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