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The Times: Эден Азар разочарован игрой «Челси» и рассмотрит предложение «Реала»

The Times: Азар разочарован игрой «Челси» и рассмотрит предложение «Реала»
Eurosport

33 мин. назад

«Синие» доигрались.

Провальный матч против «Сити» может стать по-настоящему роковым для «Челси». Неудовлетворенность Эдена Азара тактическими схемами Антонио Конте достигла предела, и он публично раскритиковал игру команды.

В воскресной встрече 27-летний полузащитник играл на острие атаки и почти все 90 минут провел без мяча.

Как стало известно The Times, бельгиец отложит дальнейшие переговоры с «Челси» о новом контракте, чтобы обдумать иные варианты. Эден готов рассмотреть предложение «Реала», считающегося главным претендентом на Азара.

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