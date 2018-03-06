The Times: Эден Азар разочарован игрой «Челси» и рассмотрит предложение «Реала»

Провальный матч против «Сити» может стать по-настоящему роковым для «Челси». Неудовлетворенность Эдена Азара тактическими схемами Антонио Конте достигла предела, и он публично раскритиковал игру команды.

В воскресной встрече 27-летний полузащитник играл на острие атаки и почти все 90 минут провел без мяча.

Как стало известно The Times, бельгиец отложит дальнейшие переговоры с «Челси» о новом контракте, чтобы обдумать иные варианты. Эден готов рассмотреть предложение «Реала», считающегося главным претендентом на Азара.

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Здесь можно заработать на его отступные.

Эден забил 15 голов и сделал 11 голевых передач в 39 официальных матчах сезона-2017/18.

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