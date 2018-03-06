«Я восхищаюсь Каддафи». Диуф ненавидел «Ливерпуль», бузил, дрался, но пойдет в президенты Сенегала

«Бабушка, я заработаю деньги, куплю тебе квартиру и отвезу в Мекку», – 13-летний Эль-Хаджи Диуф покидал Сенегал, чтобы найти клуб во Франции. Нежные слова воспитавшей его старушке будто сказал другой ребенок – не тот, что через несколько лет будет получать по ребрам в клубах, плеваться в соперников, орать на детей и пьяным разбивать машины.

Во Франции Эль-Хаджи попал в школу «Сошо». Пацан с детства понял: сам себя не похвалишь – никто не похвалит. И чем больше сенегалец говорил себе, что он гений, тем больше в это верил – утверждение подпитывалось локальными успехами. Например, Диуф начинал карьеру как вратарь, на первый контрольный матч в «Сошо» вышел в защите, а закончил нападающим с покером. «К 14 годам я видел всю изнанку жизни. Меня воспитали улицы Сенегала. Кто-то даже считал меня бандитом и головорезом и боялся меня», – говорил он. Но сам Эль-Хаджи считал себя просто лучшим футболистом земли.

Диуф настолько верил в свою избранность, что эта вера заражала других. Например, когда его поймали за управление автомобилем без прав, то просто отпустили. А когда Эль-Хаджи по собственному желанию продлил отпуск на неделю – познакомился с будущей женой и заленился уезжать от нее – то выдвинул условие президенту «Ланса»: если победим «Лион» и я забью, то не штрафуешь. От такой наглости босс опешил и согласился. Диуф вышел и закатил победный гол, хотя вернулся в команду за несколько часов до игры.

После таких удач люди верят, что способны летать, и выходят в окно. Но Диуфу везло и везло. Его Сенегал отобрался на дебютный ЧМ-2002. До попадания на мундиаль команда была настолько нищая, что сама себе покупала шорты в магазине. Когда футболистов привезли на встречу с президентом страны, тот попросил лишь обыграть Францию – бывшую хозяйку Сенегала. Диуф сделал победный ассист в том матче, а Сенегал позже сенсационно выскочил в 1/4 финала чемпионата мира. А бывшие колонизаторы с Зиданом, Вийера и Трезеге сенсационно проиграли Дании и не вышли из группы

Эль-Хаджи Диуф, «Ливерпуль»Imago

В гениальность Эль-Хаджи Диуфа поверил Жерар Улье – тренер «Ливерпуля» предпочел его Николя Анелька. Но огромное самомнение сенегальца не уместилось в стенах «Энфилда». «Когда я стал игроком «Ливерпуля», то сразу дал понять Джеррарду, что он для меня никто. Он был прекрасным игроком, но как человек мне не нравился, и я дал ему это понять. Он должен был делать свою работу, а не ходить к тренеру с докладом о том, что происходит в раздевалке. Он всегда избегал меня и боялся даже говорить со мной», – позже объяснил Дуиф многолетнюю вражду со Стиви Джи.

Но за 55 матчей сенегальский гений забил только три гола, причем два из них – в дебютном матче. Эль-Хаджи будто доказал себе, что в АПЛ он тащит, и дальше можно не напрягаться. А когда в нем сомневались, он психовал. «Я не встречал игрока, которому настолько безразличны результаты команды. Я вспоминаю других девяток «Ливерпуля», но у нас не было игроков, которые не забивали в течение девяти месяцев. Да и в других командах тоже», – прожарил Диуфа Каррагер. «Меньше всего хотел бы провести Рождество с Джейми Каррагером. Ненавижу его. Он самый большой индюк на поле. Он бесполезный», – отвечал Диуф. «Хорошо, что индюк, а не осел – так меня звали раньше», – англичанин отшил самовлюбленного сенегальца остроумной самоиронией.

Джейми КаррагерEurosport

Диуф скандалил и кривлялся при любой возможности. Во время четвертьфинала Кубка УЕФА-2002/03 «Ливерпуль» гостил у «Селтика». Мяч укатился за боковую, Эль-Хаджи бросился за ним. Кто-то из фанатов потянулся к его лысине и получил за это увесистый харчок в лицо. Улье тут же заменил Диуфа. «Стыдно и обидно, ведь поступок игрока бросает тень на всю команду. Диуф понимает, что повел себя недостойно и уже извинился. В любом случае игрок не должен поддаваться на провокации и так реагировать. Его, конечно же, оштрафуют. Более того, Эль-Хаджи и несколько болельщиков уже дали показания полиции», – неловко оправдывался Улье после матча. Но Диуф нисколько не раскаялся – наоборот, взбесился из-за штрафа, присел на лавку и быстро освободил шкаф на «Энфилде». Плеваться сенегальцу понравилось: уже в «Болтоне» он оросил лицо капитана «Портсмута» Арьяна де Зеува. На штраф отдал двухнедельный оклад.

Увлекшись комплиментами самому себе и плевками в людей, Диуф забил на развитие – он и так совершенство. Как результат – смена клубов почти раз в год. Очередной скандал нашел Эль-Хаджи в «Блэкберне» – Диуф решил шантажом выбить из федерации футбола Сенегала тренерскую перестановку. «В письме Национальной федерации футбола Диуф сообщил, что больше не приедет в расположение сборной, поскольку он завершил карьеру в команде», – говорилось в официальном заявлении. Чуть позже Диуф попросился обратно и получил пятилетний бан за дерзость.

Cadillac Escalade Эль-Хаджи ДиуфаEurosport

В матче против «Эвертона» Эль-Хаджи вовсе окунулся в клинику. Он наорал на 14-летнего болбоя, потому что ему не понравилось, как тот подал великому сенегальцу мяч. «Болбой бросил его мне, как кость какой-то собаке! Помощник судьи видел этот эпизод, но попросил продолжить игру. А некоторые болельщики даже бросали в меня бананы. Резервный арбитр обещал отметить это в протоколе», – полиция проверила записи, но ни одной фруктовой улики не нашла. «Эвертон» тут же перешел в атаку и потребовал извинений у Диуфа, но сенегалец плевал и на это.

В каждом интервью Эль-Хаджи выдавал горячей пламенник. «Я восхищаюсь Муаммаром Каддафи. Дружу с ним и его сыном. Не знаю, что творится в Ливии, но, видимо, президенту сейчас тяжело», – выдавал Диуф. Но чаще всего он говорил о Джеррарде: «Он и близко не добился того, чего добился я. Джеррарда же ненавидит вся Англия. Куда бы я ни пошел в своей стране, везде меня боготворят».

Чуть позже в туалете сенегальского клуба шестеро мужиков сломали Эль-Хаджи несколько ребер, потому что футболист напился и хамил всем подряд. Драки в клубах для Диуфа уже не были в новинку: когда он выступал за донный «Донкастер», то пошел вместе с Антоном Фердинандом в кабак после матча. Через пару часов оттуда в больницу привезли мужика с травмами шеи и головы – он сказал, что был бит Эль-Хаджи Диуфом. В итоге сенегальца и еще пять человек арестовали, но позже отпустили под залог. Шокированного Фердинанда просто допросили.

Когда Диуф перешел в «Рейнджерс», все только и ждали его встречи с «Селтиком». Когда сенегалец, наконец, столкнулся с кельтами, то весь матч провоцировал Скотта Брауна. Браун забил решающий гол и отпраздновал перед лицом самовлюбленного Диуфа, за что получил желтую карточку. «Это было лучшее предупреждение в моей жизни. Диуф всю игру провоцировал меня, и я просто счастлив, что нашел адекватный ответ. Я не хочу рассказывать, что он говорил о моей семье. Это было низко и грубо, но это его дело», – позже рассказал Браун.

Лучшего игрока мира, по мнению самого Диуфа, помотало по английскому дну – к «Донкастеру» добавился «Лидс». Потом он чуть не уехал в «Анжи», а в кульминации выступал за малазийский «Сабах».

В 2018-м сенегальский ас уже два раза отметился огнем. Сейчас Дуиф работает советником президента Сенегала по делам молодежи. В процессе деловых переговоров он угрожал брату президента экономического, социального и экологического совета. «Я тебя украду. Мои парни выбьют из тебя дурь», – пообещал Диуф, а потом пригрозил убить кого-то еще. Эль-Хаджи продержали в полиции несколько часов, но отпустили. Все это случилось ровно через сутки после того, как поклонник Каддафи пообещал стать президентом Сенегала.

«Годами я думал о футболе, но теперь меня ждет новая карьера – политическая. Я ушел в политику, потому что многие люди ждут, что я обеспечу в стране перемены. Мое будущее определено. В ближайшие два году я стану политиком. Так я смогу многое изменить и в футболе», – сказал Диуф. Первая проблема, которую исправит сенегалец, – несправедливые штрафы за плевки в людей.

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