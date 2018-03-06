The Times: Арсен Венгер считает себя лучшим вариантом для «Арсенала» и никуда не уйдет летом

«Арсенал» играет все хуже и хуже, но Арсен Венгер по-прежнему уверен в себе. Он уведомил свой тренерский штаб, что не даст летом лондонскому клубу свободу.

Француз считает себя наилучшим кандидатом для вывода «Арсенала» из кризиса и не намерен сдаваться под нарастающим давлением со стороны болельщиков, передает The Times.

Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. Его контракт рассчитан до июня 2019 года. Здесь можно заработать на его продление. Или наоборот.

В 2017-м году «канониры» впервые за все время работы француза выпали из топ-4. За 9 туров до финиша сезона-2017/18 «Арсенал» отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов.

«Арсенал» проиграл последние четыре официальных матча с общим счетом 2:10.

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