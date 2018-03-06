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Джейми Каррагер: «Уверен, после игры с «Сити» Эден Азар сказал агенту: «Вытащи меня отсюда»

Каррагер: «Уверен, после игры с «Сити» Азар сказал агенту: «Вытащи меня отсюда»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Инфа – сотка.

Экс-защитник «Ливерпуля» и ведущий Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что разгадал действия Эдена Азара по окончании матча с «Сити» (0:1).

«Азар – звезда «Челси», но разговоры об его уходе были всегда. У меня нет никаких сомнений, что после игры с «Сити» он, едва добравшись до дома, схватил телефон, позвонил агенту и сказал: «Вытащи меня отсюда».

Даю 100%, что Азар так поступил. Он наверняка с огорчением думал: «Я должен играть за команду, которая владеет мячом. Я должен играть за команду, которая доминирует на поле».

Эден просто бегал по газону, не касаясь мяча. Весь мир хочет видеть, насколько он хорош. Думаю, главная проблема «Челси» – как удержать Азара после такого», – сказал Каррагер в эфире программы Sky Sports Monday Night Football.

  • Азар публично пожаловался на игру «Челси» в матче с «Сити».
  • Бельгиец в матче сделал меньше передач, чем вратарь «горожан» Эдерсон.
  • По информации The Times, Азар приостановил переговоры с «Челси» о новом контракте, чтобы рассмотреть предложение «Реала».

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