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88% болельщиков «Арсенала» проголосовали за отставку Арсена Венгера

88% болельщиков «Арсенала» проголосовали за отставку Венгера
Eurosport

17 мин. назад

Кажется, показатели занижены.

Группа The Arsenal Supporters Trust провела опрос, стоит ли клубу уволить главного тренера Арсена Венгера. 88% респондентов высказались за отставку французского специалиста. В прошлом году за увольнение Венгера проголосовали 78% опрошенных AST.

Представители группы не сказали, сколько из ее 2500 членов поучаствовали в опросе, но пообещали передать результаты президенту «Арсенала» Ивану Газидису на этой неделе, пишет ESPN.

По ходу нынешнего сезона 68-летний специалист несколько раз заявил, что намерен отработать до конца контракт, который истекает летом 2019 года,

  • В начале марта «Арсенал» потерял шансы стать чемпионом и идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.
  • «Канониры» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка.
  • Венгер руководит клубом на протяжении 22 лет.

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