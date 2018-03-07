Полузащитник «Лестера» Рияд Марез объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез объявил через фейсбук о завершении карьеры.

«Я проконсультировался с врачами, и теперь буду держаться подальше от футбола. Так как моя карьера подходит к концу, я хотел бы сказать несколько слов. Благодарю всех за доброту и поддержку, проявленные ко мне в этом невероятном городе. Лестер навсегда останется в моем сердце», – написал Марез.

«Лестер» и игрок официально не подтвердили информацию, которая не появилась в других соцсетях игрока. Большинство подписчиков на фейсбук Рияда убеждены, что его страницу взломали.

27-летний алжирский полузащитник выступает за «Лестер» с 2014 года. В сезоне 2015/16 он вместе с командой стал чемпионом Англии.

В составе «лис» африканец сыграл в 169 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 35 результативных передач.

Летом алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не договорились с «Лестером».

Если Марез одумается, то ты обязан сделать ставку на матч «Лестера». А если нет – тоже.

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