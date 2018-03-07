Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн извинился перед ним за сравнение желтой ленты со свастикой и звездой Давида.

«Мартин извинился за комментарий, который был далек от того, что означает лента. Она выражает не отношение к независимости Каталонии, а к невинным людям, которые не сделали ничего, чтобы оказаться в тюрьме. Честно говоря, я и не ждал понимания от ФА. Есть правила, которые они применяют, и мне остается только их принять», – процитировал тренера «горожан» The Telegraph.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Ранее ФА обвинила Гвардиолу в ношении запрещенной символики. Тренер ответил, что получил разрешение носить ленту от УЕФА.

Пеп наденет ленту во время ответного матча против «Базеля» в Лиге чемпионов 7 марта, но в АПЛ испанцу запретили ее носить.

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