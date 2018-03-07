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Хосеп Гвардиола: «Желтая лента – это не звезда Давида и не свастика. Глава ФА этого не понял»
Тренер «Сити» доступно объяснил позицию.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн извинился перед ним за сравнение желтой ленты со свастикой и звездой Давида.
«Мартин извинился за комментарий, который был далек от того, что означает лента. Она выражает не отношение к независимости Каталонии, а к невинным людям, которые не сделали ничего, чтобы оказаться в тюрьме. Честно говоря, я и не ждал понимания от ФА. Есть правила, которые они применяют, и мне остается только их принять», – процитировал тренера «горожан» The Telegraph.
Хосеп ГвардиолаGetty Images
- Ранее ФА обвинила Гвардиолу в ношении запрещенной символики. Тренер ответил, что получил разрешение носить ленту от УЕФА.
- Пеп наденет ленту во время ответного матча против «Базеля» в Лиге чемпионов 7 марта, но в АПЛ испанцу запретили ее носить.
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