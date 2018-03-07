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Хосеп Гвардиола: «Желтая лента – это не звезда Давида и не свастика. Глава ФА этого не понял»

Гвардиола: «Желтая лента – это не звезда Давида и не свастика. Глава ФА этого не понял»
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Тренер «Сити» доступно объяснил позицию.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн извинился перед ним за сравнение желтой ленты со свастикой и звездой Давида.

«Мартин извинился за комментарий, который был далек от того, что означает лента. Она выражает не отношение к независимости Каталонии, а к невинным людям, которые не сделали ничего, чтобы оказаться в тюрьме. Честно говоря, я и не ждал понимания от ФА. Есть правила, которые они применяют, и мне остается только их принять», – процитировал тренера «горожан» The Telegraph.

Хосеп Гвардиола

Хосеп ГвардиолаGetty Images

  • Ранее ФА обвинила Гвардиолу в ношении запрещенной символики. Тренер ответил, что получил разрешение носить ленту от УЕФА.
  • Пеп наденет ленту во время ответного матча против «Базеля» в Лиге чемпионов 7 марта, но в АПЛ испанцу запретили ее носить.

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