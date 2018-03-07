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Игрок по фамилии Уотт представился арбитру, а тот обвинил его в передразнивании и выгнал с поля

Игрок по фамилии Уотт представился арбитру, а тот обвинил его в передразнивании и выгнал с поля
Eurosport

29 мин. назад

Хорошо, что парня зовут не Авас.

Необычный эпизод произошел в одной из полупрофессиональных лиг Англии. Игрок команды «Хемел Хемпстед» Санчес Уотт пробил по мячу после свистка, за что получил предупреждение.

Судья спросил у футболиста, как его фамилия, на что тот ответил – Уотт. Стандартная ситуация получила продолжение, потому что арбитр воспринял ответ как издевку (What по-английски «Что?»).

Арбитр взбесился, предъявил 27-летнему игроку еще одно предупреждение и удалил с поля. Уотта выручил капитан команды Джордан Паркс, который объяснил судье, что игрок сказал ему правду.

  • Уотт – воспитанник лондонского «Арсенала».

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