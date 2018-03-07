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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выделил 550 тысяч евро для онкологический клиники в Каире

Салах выделил 550 тысяч евро для онкологический клиники в Каире
Eurosport

1 час назад

У африканца большое сердце.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пожертвовал медицинское оборудование стоимостью 550 тысяч евро для онкологической клиники в Каире.

Пожертвование получила детская больница, специализирующаяся на лечении и изучении рака костного мозга, пишет Daily Mail.

В январе Салах оплатил операцию по пересадке костного мозга больному раком ребенку.

  • 24-летний африканец забил 32 мяча в 38 матчах сезона-2017/18.
  • Мохамед перешел в «Ливерпуль» летом 2017-го, сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

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