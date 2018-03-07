Винни Джонс: «Мне кажется, Конте больше не хочет работать в «Челси»

Экс-футболист «Челси», актер Винни Джонс уверен, что Антонио Конте не останется на «Стэмфорд Бридж» еще на сезон.

«Игру «Челси» против «Сити» было мерзко смотреть. Но если бы «Челси» вдруг вырвал ничью и взял одно очко, сегодня об этом говорили бы по-другому.

Мне кажется, Конте больше не хочет работать в «Челси». Все указывает на это. Мне кажется, и Конте знает, что уйдет, и игроки знают, что он уйдет.

Поэтому они и думают: «Хорошо, перестроимся в следующем сезоне». Среди них в раздевалке уже нет игрока вроде Фрэнка Лэмпарда или Джона Терри», – сказал Джонс talkSPORT.

Конте привел «Челси» к чемпионству в сезоне-2016/17, а спустя год рискует не попасть даже Лигу чемпионов – отставание от четвертого места достигло пяти очков.

Винни Джонс выступал за «синих» в 1991-92 годах.

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