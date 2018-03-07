DH.be: Симон Миньоле сменил агента и намерен уйти из «Ливерпуля»

В карьере вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле происходят серьезные перемены. Как оказалось, несколько недель назад бельгиец сменил агента и начал сотрудничество с Дидье Френаем и Star Factory.

Но это не последняя перемена. Миньоле, проигравший по ходу сезона-2017/18 борьбу за место в воротах Лорису Кариусу, не намерен сидеть на скамейке и летом покинет «Ливерпуль» ради постоянной игровой практики, сообщает DH.be.

В число претендентов на 30-летнего вратаря входят дортмундская «Боруссия» и «Наполи».

Миньоле провел 22 матча в сезоне-2017/18, пропустил 30 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Матчи последних 7 туров АПЛ Симон наблюдал со скамейки.

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