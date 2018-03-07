The Times: игроки «Арсенала» недовольны зарплатами Мхитаряна и Обамеянга. Некоторые хотят уйти

Январские трансферы Пьер-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна должны были исправить результаты «Арсенала», но вместо этого ведут команду к катастрофе.

«Канониры» отыграли восемь матчей с момента покупки Обамеянга и семь – с покупки Мхитаряна. За этот период команда добилась всего двух побед.

Ветераны команды все больше недовольны и чувствуют несправедливость из-за высоких зарплат новичков и Месута Озила, которые не приносят «Арсеналу» результата.

На протяжении многих лет при Арсене Венгере команда отличалась сравнительным равенством по зарплатам, но теперь расслоение растет, передает The Times. Озил 31 января продлил контракт, став самым высокооплачиваемым «канониром». Его зарплата выросла до 390 тысяч евро в неделю. Мхитарян получает 225 тысяч евро, Обамеянг – 200 тысяч евро.

Уже летом «Арсенал» на правах свободного агента должен покинуть Джек Уилшер. Ему предлагался новый контракт, но с понижением зарплаты. Компанию ему могут составить Аарон Рэмзи, Дэнни Уэлбек и Начо Монреаль, поскольку клуб не готов предложить им значительную прибавку.

«Арсенал» идет шестым в турнирной таблице. Отставание от четвертого места достигло 13 баллов.

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