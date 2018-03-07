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ESPN: игроки «Арсенала» раздражены методиками и интенсивностью тренировок Венгера и продажей Санчеса

ESPN: игроки «Арсенала» раздражены тренировками Венгера и продажей Санчеса
Eurosport

1 час назад

Шансов у Арсена дотянуть до лета становится все меньше.

Среди игроков «Арсенала» возрастает недовольство Арсеном Венгером.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в окружении одного из ведущих игроков, у футболистов растет чувство раздражения в отношении методов и интенсивности тренировок на протяжении недельного цикла, а также неспособности Венгера понимать новых игроков, как он это делал во время успешного периода в клубе в конце 90-х-начале 00-х годов. Также игроки недовольны продажей Алексиса Санчеса в «Арсенал».

  • Венгер работает в лондонском клубе с 1996 года.
  • «Арсенал» занимает шестое место в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка, а от зоны Лиги чемпионов – на 13 баллов.

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