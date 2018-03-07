Getty Images

«Джерси левого защитника никому не нужна, поэтому дарю тебе майку Фирмино». Письмо Робертсона фанату

«Джерси левого защитника никому не нужна, поэтому дарю тебе майку Фирмино». Письмо Робертсона фанату
Eurosport

49 мин. назад

Маленький фанат получил трогательное письмо и футболку звезды «красных».

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон написал письмо юному болельщику клуба, который сделал пожертвование в пользу фудбанка (организации, занимающейся сбором продуктов и передачей их нуждающимся).

Футболист подарил мальчику футболку Роберто Фирмино: «У меня есть одна из игровых маек Роберто, и я попросил подписать ее для тебя в благодарность за то, что ты сделал для фудбанков. Давай будем честны, Альфи. Футболка левого защитника никому не нужна, именно поэтому взамен своей я даю тебе футболку Бобби. Я надеюсь, что ты не против».

  • Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль» летом 2017 года.
  • В сезоне АПЛ-17/18 Эндрю провел 16 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 494 просмотров12 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 751 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться