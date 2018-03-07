«Джерси левого защитника никому не нужна, поэтому дарю тебе майку Фирмино». Письмо Робертсона фанату

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон написал письмо юному болельщику клуба, который сделал пожертвование в пользу фудбанка (организации, занимающейся сбором продуктов и передачей их нуждающимся).

Футболист подарил мальчику футболку Роберто Фирмино: «У меня есть одна из игровых маек Роберто, и я попросил подписать ее для тебя в благодарность за то, что ты сделал для фудбанков. Давай будем честны, Альфи. Футболка левого защитника никому не нужна, именно поэтому взамен своей я даю тебе футболку Бобби. Я надеюсь, что ты не против».

Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль» летом 2017 года.

В сезоне АПЛ-17/18 Эндрю провел 16 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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