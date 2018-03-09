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The Independent: «МЮ» поддержит Жозе Моуринью в конфликтах с Полем Погба и другими игроками

The Independent: «МЮ» поддержит Моуринью в конфликтах с Погба и другими игроками
Eurosport

31 мин. назад

Недовольных ждет продажа.

Полю Погба и другим футболистам «МЮ» лучше не портить отношения с Жозе Моуринью. Вице-президент клубf Эд Вудворд полностью поддерживает методы работы Особенного и в случае конфликтов примет сторону главного тренера.

Свою позицию Вудворд уже донес до команды. Недовольные футболисты будут выставлены на трансфер, передает The Independent.

Сам Моуринью уже запланировал серьезные изменения на следующий сезон. Жозе ставит в пример остальной команде Неманью Матича и хочет найти летом игроков, похожих на серба ответственностью и самодисциплиной.

  • В феврале циркулировали слухи о конфликте Моуринью с Погба. Самый дорогой футболист в истории «МЮ» начал несколько матчей на скамейке запасных. Отношением к делу француз явно не похож на Матича.
  • «МЮ» с 62 очками лидирует в АПЛ среди человеческих команд, поскольку в «Сити» играют сверхлюди (78 баллов).

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