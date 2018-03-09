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Мо Салах – лучший игрок февраля в АПЛ

Мо Салах – лучший игрок февраля в АПЛ
Eurosport

17 мин. назад

Разорвал всех в последнем месяце зимы.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в феврале.

В прошлом месяце египтянин провел в АПЛ 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

  • Всего в АПЛ-2017/18 Салах сыграл за «Ливерпуль» 28 матчей, положил 24 мяча и оформил 9 ассистов.
  • «Ливерпуль» идет на третьей строчке в турнирной таблице.

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