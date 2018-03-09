«Играть против них – ночной кошмар». Гениальная тройка «Ливерпуля» сильнее, чем тройка «Барселоны»

Фирмино, Салах и Мане объединились только в августе, но уже натворили слишком много дел. Фанат «Ливерпуля» воспел троицу в песне, которая собрала почти 4 миллиона просмотров на YouTube. Команда проигнорировала уход Коутиньо и с бомбовой атакой погналась за вторым местом в АПЛ. Соперники реагируют на нападение «красных» с таким лицом, будто впервые познакомились с творчеством «Пошлой Молли» и еще не втянулись.

После разгрома на «Энфилде» Пабло Сабалета приравнял встречу с Салахом, Фирмино и Мане к ночному кошмару. «Ливерпуль» прибил «Вест Хэм» 4:1, но разгромом всего лишь повторил любимый сценарий. Команда забила четыре мяча и более уже в 11 матчах. Гениальная троица из Стерлинга, Старриджа и Суареса срежиссировала 12 таких игр в сезоне-2013/14 – есть все шансы, что их достижение перекроют.

На континенте убойную результативность тройки поддерживает только лакшери-атака «ПСЖ». Если Мане, Салах и Фирмино забивали в одном матче уже шесть раз, то Неймар, Кавани и Мбаппе – восемь. Минимальное отставание не должно смущать. Во-первых, нападение обошлось «Парижу» на 318 миллионов евро дороже; во-вторых, Неймар выбыл на несколько месяцев – атака «Ливерпуля» получает весомое преимущество в конце сезона.

Более того, Фирмино, Салах и Мане выдерживают сравнение даже с тройкой МСН образца последней кампании в «Барселоне». Матчей, в которых забивали все трое (Неймар, Суарес и Месси), в прошлом сезоне тоже было восемь. Заключительный год МСН провели действительно слабо, но это лишь подчеркивает, насколько быстро монструозную атаку выстроил Клопп.

Еще выгоднее Фирмино, Салах и Мане выглядят на фоне проблем, с которыми столкнулись тройки в «ПСЖ» и «Барсе». Неймар, Мбаппе и Кавани почти не участвуют в обороне, но не компенсирует это убийственным взаимопониманием впереди. Странно, учитывая доминирование «Парижа» во Франции: команда проводит почти весь матч на чужой половине, времени на отработку комбинаций полно. Матчи с «Реалом» лучше всего показали эгоизм страйкеров: Неймар не пасовал на Кавани в Мадриде, Мбаппе не пасовал на Кавани дома.

Главный недостаток Неймара, Суареса и Месси в «Барсе» проявлялся уже в защите. Все трое забили на инструкции Энрике без мяча и с ленцой вступали в прессинг. В результате «Барса» на инстинктах продолжала давить на соперника, но недисциплинированность страйкеров приводила к контратакам.

Тройка Клоппа хороша в обоих компонентах. Коннект выработался настолько прочный, что Фирмино не глядя выкатывает ассист на Салаха пяткой. Когда дело доходит до игры без мяча, в дело вступает Юрген и его фирменный прессинг. Салах и Мане пару раз выключались и не добегали за соперником, но коуч указывал на это сразу после матчей. Мимолетный рассинхрон гасится Клоппом в зародыше.

Четкое следование задачам поражает: несмотря на статистику, никто из троицы «Ливерпуля» не включает эго. Удивительно, если вспомнить о звездном статусе Фирмино, Салаха и Мане в предыдущих клубах. Первый был лидером «Хоффенхайма», второй тянул «Рому», третий выдавал шедевры за «Саутгемптон». Снова заслуга Клоппа: немец не раз говорил, что не купит талантливого игрока, если он мудак.

Что делает троицу по-настоящему уникальной, так это стиль. Большую часть голов они забили, юзая примитивные забегания за спину. Этот скилл Фирмино, Салах и Мане вывели на неземной уровень – тренеры АПЛ прекрасно понимают, что им нельзя давать свободных зон, но уже семь месяцев не могут изобрести антидот и попадаются на те же уловки.

Секрет взаимодействия прост – эти трое поразительно подходят друг другу. В «Париже» такого и близко нет: Кавани любит прострелы, Неймар обожает дриблинг, а Мбаппе – скоростные рывки. Разнообразие в качествах доставляет боль любому сопернику, но их несовместимость ограничивает потенциал «ПСЖ».

«Ливерпуль» работает по идеально выстроенному шаблону: Фирмино опускается за мячом вглубь поля, стягивает на себя защитника, Салах с Мане врываются в зону, которую он оголил. Окслейд-Чемберлен видит в этом преимущество для партнеров: «Благодаря их движению у нас куча опций для паса – мы можем закинуть мяч на ход или отдать Бобби в ноги».

Взаимодействие тройки позволяет Клоппу добавлять в нее мелкие штрихи без потери в качестве и прямо в процессе. На старте сезона Юрген поменял роль Салаха: если в «Роме» египтянин исполнял вингера или оттянутого страйкера, то в «Ливерпуле» играет очень атакующего полузащитника, как выразился тренер. Оценили и Мо, и партнеры.

«С Клоппом я играю чуть ближе к воротам, нежели в любом другом клубе. Я не хочу распространяться на эту тему и раскрывать информацию, но да, мы много работаем над этим на тренировках», – разъяснил Салах.

Адаптация к навыкам партнеров позволяет не замечать спада у кого-то из них. Даже если один находится в плохой форме, остальные двое подтягивают его до пика своей – это прекрасно иллюстрирует пример Садио Мане. Первую часть сезона вингер провел в тени одноклубников, но даже отстав от них в результативности, прибавил в полезности. По сравнению с яркой кампанией-2016/17 африканец выбивает еще более крутые цифры по ожидаемым голам и ассистам.

Ожидаемые голы и ассисты от Садио Мане. Справа – график по сезоне-2016/17, слева – по сезону-2017/18Eurosport

Последний раз «Ливерпуль» распоряжался такой атакой в сезоне-2013/14. В обоих случаях успех тройки связан с отличным взаимодействием и работой без мяча: Суарес пахал на уровне Фирмино, Старридж врывался в зоны с частотой Салаха, Стерлинг продвигал мяч так же, как Мане. В обеих командах была явная звезда (тогда Суарес, сейчас Салах), но никто не выпячивал статус.

Со Стерлингом, Суаресом и Старриджем «Ливерпуль» до последнего претендовал на чемпионство в АПЛ и отстал от «Сити» всего на два очка. Тройка нынешней сборки уступает им в результативности и тоже финиширует максимум второй, зато распределяет блеск сразу на два турнира. Рио Фердинанд прав – в ЛЧ никто не хотел бы попасть на Салаха, Фирмино и Мане.

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