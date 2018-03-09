Коуч «Сити» Хосеп Гвардиола оштрафован на 22,5 тысячи евро за ношение желтой ленточки

Футбольная ассоциация Англии (ФА) больше не будет терпеть ношение Пепом Гвардиолой желтой ленточки. Главный тренер «Сити» проигнорировал два формальных предупреждения, и 9 марта его настигли санкции.

Гвардиола был оштрафован на 22,5 тысячи евро за ношение ленты в матче Кубка Англии против «Уигана» 19 февраля, ему выписано предупреждение о недопустимости политической символики, передает ВВС.

Гвардиола может надевать желтую ленточку на встречу с журналистами, но появление с ней на бровке во время матче отныне будет караться.

Пеп носит желтую ленточку с ноября 2017 года. Таким путем он выражает поддержку арестованным каталонским политикам Жорди Куишарту и Жорди Санчесу.

Глава ФА Мартин Гленн сравнил эту ленту со свастикой и звездой Давида.

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