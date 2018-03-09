Арсен Венгер: «Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем 30-го тура АПЛ против «Уотфорда» рассказал отношении со стороны фанатов.

«Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат. Я недоволен тем, что мы проигрываем. Хочу побеждать и даже делать это со стилем, так что это очень амбициозно. Когда мы проигрываем, я, конечно, страдаю, как и все остальные.

«Арсенал» – это 30 млн человек. Это не страдания одного человека. Я беспокоюсь о том, чтобы все 30 млн были счастливы», – заявил Венгер Sky Sports.

«Арсенал» идет лишь шестым в АПЛ, отставая от лигочемпионовского четвертого места на 15 очков.

В первом матче 1/8 Лиги Европы «канониры» расправились с «Миланом» – 2:0.

Ответная игра состоится 15 марта в Лондоне.

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