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Арсен Венгер: «Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат»
С француза взятки гладки.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем 30-го тура АПЛ против «Уотфорда» рассказал отношении со стороны фанатов.
«Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат. Я недоволен тем, что мы проигрываем. Хочу побеждать и даже делать это со стилем, так что это очень амбициозно. Когда мы проигрываем, я, конечно, страдаю, как и все остальные.
«Арсенал» – это 30 млн человек. Это не страдания одного человека. Я беспокоюсь о том, чтобы все 30 млн были счастливы», – заявил Венгер Sky Sports.
- «Арсенал» идет лишь шестым в АПЛ, отставая от лигочемпионовского четвертого места на 15 очков.
- В первом матче 1/8 Лиги Европы «канониры» расправились с «Миланом» – 2:0.
- Ответная игра состоится 15 марта в Лондоне.
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