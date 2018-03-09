Getty Images

Арсен Венгер: «Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат»

Венгер: «Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат»
Eurosport

32 мин. назад

С француза взятки гладки.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем 30-го тура АПЛ против «Уотфорда» рассказал отношении со стороны фанатов.

«Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результат. Я недоволен тем, что мы проигрываем. Хочу побеждать и даже делать это со стилем, так что это очень амбициозно. Когда мы проигрываем, я, конечно, страдаю, как и все остальные.

«Арсенал» – это 30 млн человек. Это не страдания одного человека. Я беспокоюсь о том, чтобы все 30 млн были счастливы», – заявил Венгер Sky Sports.

  • «Арсенал» идет лишь шестым в АПЛ, отставая от лигочемпионовского четвертого места на 15 очков.
  • В первом матче 1/8 Лиги Европы «канониры» расправились с «Миланом» – 2:0.
  • Ответная игра состоится 15 марта в Лондоне.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Василевский трижды пустил от «Рейнджерс», но «Тампа» все равно порвала соперника

03:27
Популярные видео
«Бостон» заковырял «Филадельфии» 3 шайбы, но и этого хватило для победы
 131 просмотров3 ч
Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым
2 932 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться