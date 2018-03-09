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Calciomercato: «ПСЖ» хочет вернуть Карло Анчелотти, но тот предпочитает «Арсенал»
Итальянец соскучился по Лондону.
«ПСЖ» и «Арсенал» стали главными претендентами на Карло Анчелотти.
Итальянец уже работал с клубом Лиги 1 в 2011-13 годах и выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции-2012/13, но «канониры» – его первоочередный выбор, передает Calciomercato.
- В феврале Анчелотти посетил дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал». После этого болельщики «канониров» умоляли в твиттере дона Карло спасти их клуб от Арсена Венгера.
- Последним клубом итальянца была «Бавария». В конце сентября 2017-го он был уволен.
- Карло уже работал в Англии. В сезоне-2009/10 он сделал чемпионом «Челси».
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