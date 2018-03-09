Getty Images

Calciomercato: «ПСЖ» хочет вернуть Карло Анчелотти, но тот предпочитает «Арсенал»

Calciomercato: «ПСЖ» хочет вернуть Анчелотти, но тот предпочитает «Арсенал»
Eurosport

1 час назад

Итальянец соскучился по Лондону.

«ПСЖ» и «Арсенал» стали главными претендентами на Карло Анчелотти.

Итальянец уже работал с клубом Лиги 1 в 2011-13 годах и выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции-2012/13, но «канониры» – его первоочередный выбор, передает Calciomercato.

  • В феврале Анчелотти посетил дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал». После этого болельщики «канониров» умоляли в твиттере дона Карло спасти их клуб от Арсена Венгера.
  • Последним клубом итальянца была «Бавария». В конце сентября 2017-го он был уволен.
  • Карло уже работал в Англии. В сезоне-2009/10 он сделал чемпионом «Челси».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна

02:26
Популярные видео
Василевский трижды пустил от «Рейнджерс», но «Тампа» все равно порвала соперника
 603 просмотров5 ч
«Бостон» заковырял «Филадельфии» 3 шайбы, но и этого хватило для победы
 174 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться