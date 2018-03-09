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Деян Ловрен: «В отличие от «МЮ», «Ливерпуль» никогда не играет ради одного очка»

Ловрен: «В отличие от «МЮ», «Ливерпуль» никогда не играет ради одного очка»
Eurosport

1 час назад

Булыжник в сторону Моуринью.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о предстоящей встрече 30-го тура АПЛ против «МЮ».

«Переиграть «Манчестер» будет тяжелой задачей. В прошлый раз, когда они приезжали на «Энфилд», то очень активно защищались, так что посмотрим, что произойдет в этот раз.

Определенно, они нуждаются в очках. Для них, возможно, ничья станет хорошим результатом, но мы никогда не играем ради одного балла», – заявил Ловрен Goal.

  • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится 10 марта и начнется в 15:30 (мск).
  • Манки идут в таблице на втором месте, опережая «Ливерпуль» на два балла.

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