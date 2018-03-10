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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: перед матчем чемпионата Англии

«МЮ» – «Ливерпуль»: перед матчем
Артем Буторин

3 ч. назад

Возможно, самый важный момент в борьбе за второе место.

Противостояние Клоппа и Моуринью – самое крутое, что может случиться в матчах «Ливерпуля» и «МЮ». У португальца большие комплексы перед немцем и всего лишь одна победа в восьми матчах. Бешеный Клопп опять может обскакать Особенного и врезать смачную пощечину, отобрав первое место АПЛ среди смертных.

Правда, может получиться очень сухо. Если Жозе слишком сильно испугается, то организует на «Олд Траффорд» пустыню Сахару. Кстати, в двух из последних трех встреч команд никто так и не забил.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Ливерпуля» намечались большие проблемы, но вроде пронесло. Ожидалось, что из-за повреждений игру пропустят Робертсон, Клайн, Хендерсон и Вейнлдум, но Эндрю, Джордан и Жоржиньо готовы. А вот Натаниэля все-таки не будет.

Жозе был очень рад на пресс-конференции – в строй вернулся Феллайни. А еще восстановился важный Байи. Не будет только Златана, Джонса, Блинда и Эрреры.

Правда, за день до игры бомбанула новость, что травма достала и Погба. По нему боссы решат только перед стартовым свистком.

Форма

«Красные» готовы рвать на финише сезона: парни Клоппа не проигрывают 7 матчей, в которых забили 18 мячей. Мерсисайдцы ведут отчаянную борьбу за место в ЛЧ, оторвались от «Челси» на 7 очков, но хотят большего – до «МЮ» всего 2 балла.

«Дьяволы» чуть сбавили темп: в 7 последних матчах лишь 4 победы. «Ливерпуль» почти догнал «МЮ», а Жозе явно поперхнется, если отдаст вторую строчку. Нельзя забывать, что у манкунианцев все туго в больших матчах, статистику которой Особенному припоминают сверхчасто.

Кто что сказал

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Для меня это просто большой матч. Конечно, я хочу победить: это топ-матч, топ-соперник. Это команда, которая чуть позади нас в таблице. Но я не очень хорошо разбираюсь в принципиальных матчах, для меня каждый соперник принципиальный. Болельщики не будут рады, если я скажу, что самый важный матч в сезоне – с «Ливерпулем», а матчи с «Севильей» и «Брайтоном» так себе». (Sky Sports)

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Я бы никогда не использовал словосочетание припарковать автобус. У меня нет никаких проблем с командами, играющими от обороны.

Мы должны защищаться и не летать в облаках. В матче против «МЮ» никто не будет мечтать о высоком. Они слишком сильны физически, слишком сильны тактически. Это правда. Так что это не будет битвой систем и философий. Просто две очень хорошие команды столкнутся друг с другом».

Люди в черном

Встречу обслужит Крейг Поусон. 38-летний рефери отработал на 18 матчах АПЛ-2017/18: в них он показал 65 желтых и 4 красные карточки, не поставив ни одного пенальти.

Поусон судил четыре матча «МЮ» в этом чемпионате: при нем «красные дьяволы» по два раза сыграли с «Ньюкаслом» (4:1 и 0:1) и «Саутгемптоном» (1:0 и 0:0).

«Ливерпуль» при Крейге вынес «Арсенал» (4:0) и сгонял ничейки с «Ньюкаслом» и «Эвертоном» (оба матча 1:1).

Лицом к лицу

  • 2 из последних 3 встреч между этими командами завершились без забитых мячей.
  • «МЮ» выиграл 10 из 13 последних домашних матчей против «Ливерпуля» в рамках АПЛ.
  • Всего «Ливерпуль» 5 раз выиграл на «Олд Траффорд» в матчах АПЛ. Чаще в логове «МЮ» побеждали только «Сити» и «Челси» (по 6 раз).
  • В матчах «МЮ» и «Ливерпуля» было показано 16 красных карточек. Больше в АПЛ зажигают только в мерсисайдских дерби.
  • Лукаку не хватает одного мяча до 100 голов в АПЛ.
  • Моуринью выиграл лишь 1 из 8 последних матчей против Клоппа (4 ничьи и 3 поражения).
  • Салах забил в последних 5 матчах Премьер-Лиги подряд. Только Старридж (8) и Оуэн (6) были круче в подобных сериях игроков «Ливерпуля».
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

В центре внимания

Покажет класс

Фирмино идеально вписался в систему Клоппа – его прессинг на очень высоком уровне. Роберто будет много работать и уводить за собой защитника. От Смоллинга он либо уйдет сам, либо откроет зону для Салаха.

Обделается

Антигерой определится сразу после героя – если Фирмино действительно будет лучшим, то казнь ждет Смоллинг. У Криса крайне слабый первый пас, поэтому «Ливерпуль» сожрет его прессингом прямо у штрафной. Медлительному защитнику не выжить в таком красном пекле.

Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»)

Котировки букмекеров

Спецы еще не определились с фаворитом. С одной стороны – «МЮ» круто сушит в топовых матчах, с другой – атака «Ливерпуля» смертельна. Если знаешь, кто победит, то можешь стать богачом.

Победа «МЮ»: 2,82

Ничья: 3,3

Победа «Ливерпуля»: 2,704

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