Getty Images
Жозе Моуринью – Гари Невиллу: «Некоторые критики не справились с проблемами, когда были тренерами»
Португалец снова готов унижать.
Гари Невилл назвал «МЮ» после матча с «Кристал Пэлас» самой неэффективной командой в карьере Жозе Моуринью. Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прошелся по Полю Погба.
Ответ Особенного не заставил себя ждать.
«Некоторые парни, которые высказывают мнения, не смогли справиться с собственными проблемами, когда были тренерами. Они делятся своими мыслями, как будто знают выходы из всех проблем, но это не так.
Сейчас они могут высказываться по любой теме. Иногда я читаю и слушаю их слова, иногда – нет. На этой неделе я больше был занят приятным просмотром игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и подготовкой к собственному матчу, нежели выслушиванием чужого мнения», – сказал Моуринью Daily Mail.
- В сезоне-2015/16 Невилл продержался четыре месяца в «Валенсии» и был уволен.
- Сунесс не тренировал после увольнения из «Ньюкасла» зимой 2006 года.