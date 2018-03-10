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Жозе Моуринью – Гари Невиллу: «Некоторые критики не справились с проблемами, когда были тренерами»

Моуринью – Невиллу: «Некоторые критики не справились с проблемами, когда были тренерами»
Eurosport

1 час назад

Португалец снова готов унижать.

Гари Невилл назвал «МЮ» после матча с «Кристал Пэлас» самой неэффективной командой в карьере Жозе Моуринью. Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прошелся по Полю Погба.

Ответ Особенного не заставил себя ждать.

«Некоторые парни, которые высказывают мнения, не смогли справиться с собственными проблемами, когда были тренерами. Они делятся своими мыслями, как будто знают выходы из всех проблем, но это не так.

Сейчас они могут высказываться по любой теме. Иногда я читаю и слушаю их слова, иногда – нет. На этой неделе я больше был занят приятным просмотром игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и подготовкой к собственному матчу, нежели выслушиванием чужого мнения», – сказал Моуринью Daily Mail.

Жозе Моуринью («МЮ»)
  • В сезоне-2015/16 Невилл продержался четыре месяца в «Валенсии» и был уволен.
  • Сунесс не тренировал после увольнения из «Ньюкасла» зимой 2006 года.

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