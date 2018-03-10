В составе «Ливерпуля» 30 лет играют футболисты, болевшие в детстве за «Эвертон»

С 1985 года в составе «Ливерпуля» всегда есть хотя бы один игрок, который в детстве болел за принципиальных соперников «красных» – «Эвертон».

Интересную закономерность обнаружил пользователь Reddit с ником Pogbas_hair.

Серия начинается с Иана Раша, который играл за «Ливерпуль» с 1980 по 1996 год, затем таким футболистом был бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер с 1996 по 2013 год. У Каррагера даже есть татуировка «Эвертона» на плече. В настоящее время продолжает закономерность Адам Лаллана, который присоединился к Ливерпулю в 2014 году.

Робби Фаулер утверждал, что поменял любимую команду, присоединившись к академии «Ливерпуля» в возрасте 11 лет: «Когда я был очень молод, я следил за «Эвертоном», но с тех пор как я оказался в академии «Ливерпуля» я стал их фанатом. Майкл Оуэн, игравший за «Ливерпуль» с 1996 по 2004 год, вырос поклонником «ирисок» благодаря своему отцу, Терри Оуэну, который выступал за «Эвертон» в нападении.

Стив Макманаман (с 1990 по 1999 год) признавался в интервью: «Когда я был моложе, я отчаянно пытался подписать контракт с «Эвертоном», но они не были такими, как «Ливерпуль». Для молодого 15-летнего игрока шансы были намного лучше именно в «Ливерпуле».

Стив МакМэхон, занявший в голосовании фанатов за 100 лучших игроков клуба 42 место, был единственным игроком в этом списке, кто играл за любимую команду детства, прежде чем приехать в «Ливерпуль». Он говорил, что легенда «Эвертона» Алан Болл был его любимым игроком, а победа «Эвертона» в матче Кубка Англии против «Ливерпуля» была его любимым воспоминанием в юности.

Играющий в настоящее время за «Ливерпуль» Адам Лаллана перешел в клуб из «Саутгемптона» в 2014 году за 31 миллион евро.

В АПЛ-2017/18 «Ливерпуль» занимает третье место с 60 очками. «Эвертон» находится на 11 строчке , в активе команды 34 очка.

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