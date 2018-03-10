Юрген Клопп: «Если кто-то скажет, что в матче с «МЮ» мы припарковали автобус, пусть так»

На пресс-конференции перед матчем 30 тура английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что его команда готова при необходимости обороняться всей командой.

«Когда «Юнайтед» будет атаковать, я надеюсь, что все мои игроки будут участвовать в защите. Если кто-то скажет, что в этот момент мы припарковали автобус, то пусть так. Я не вижу в этом проблемы. Разумеется мы хотим показывать свой футбол, насколько у нас получится. Это наш план на игру. Не думаю, что на поле во время игры будет много пространства. Это будет большой бой – как дерби, в целом. Надеюсь, с позитивным результатом для нас», – цитирует Клоппа ESPN.

Матч 30 тура между «Манчестером» и «Ливерпулем» начнется на стадионе «Олд Траффорд» 10 марта в 15:30 по московскому времени.

«Юнайтед» занимает вторую строчку в АПЛ-2017/18 с 62 очками. «Ливерпуль» отстает от манкунианцев на 2 очка.

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