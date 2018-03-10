Daily Star: «МЮ» продаст Антони Марсьяля, чтобы купить летом Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» может продать Антони Марсьяля, чтобы освободить деньги на возвращение в клуб Криштиану Роналду.

Ожидается, что Жозе Моуринью потратит большие деньги летом, чтобы догнать «Манчестер Сити» и приобретет португальца за 179 миллионов евро.

Марсьяль же не входит в планы тренера: Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Хуан Мата и Алексис Санчес являются более предпочтительными вариантами для Жозе, утверждает Daily Star.

Антони в АПЛ-2017/18 забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Трансферную стоимость Марсьяля портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов евро.

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