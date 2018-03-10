Getty Images
Daily Star: «МЮ» продаст Антони Марсьяля, чтобы купить летом Криштиану Роналду
Сага с возвращением португальца на «Олд Траффорд» вновь набирает обороты.
«Манчестер Юнайтед» может продать Антони Марсьяля, чтобы освободить деньги на возвращение в клуб Криштиану Роналду.
Ожидается, что Жозе Моуринью потратит большие деньги летом, чтобы догнать «Манчестер Сити» и приобретет португальца за 179 миллионов евро.
Марсьяль же не входит в планы тренера: Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Хуан Мата и Алексис Санчес являются более предпочтительными вариантами для Жозе, утверждает Daily Star.
- Антони в АПЛ-2017/18 забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
- Трансферную стоимость Марсьяля портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте