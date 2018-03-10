Getty Images

Goal.com: Давид Луис останется в «Челси», если Антонио Конте уйдет по окончании сезона

Goal.com: Луис останется в «Челси», если Конте уйдет по окончании сезона
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

От решения итальянского тренера зависит и будущее защитника в английском клубе.

Бразильский центральный защитник «Челси» Давид Луис готов остаться в клубе, если в новом сезоне у «синих» появится новый тренер.

Луиз потерял место в стартовом составе после октябрьского матча с «Ромой» в Лиге чемпионов. Сейчас бразилец восстанавливается после травмы и ждет решения Конте по дальнейшей работе в «Челси», сообщает Goal.com.

Последний раз Луис появлялся на поле 5 февраля в матче против «Уотфорда» (4:1).

  • Давид Луис выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Спустя два года он вновь вернулся в стан «синих» из французского «ПСЖ».
  • Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин замутил ассист, а Бобровский потащил практически все – «Детройт» даже жалко

01:57
Популярные видео
Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»
1 288 просмотров17 ч
Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна
5 853 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться