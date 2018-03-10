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Goal.com: Давид Луис останется в «Челси», если Антонио Конте уйдет по окончании сезона
От решения итальянского тренера зависит и будущее защитника в английском клубе.
Бразильский центральный защитник «Челси» Давид Луис готов остаться в клубе, если в новом сезоне у «синих» появится новый тренер.
Луиз потерял место в стартовом составе после октябрьского матча с «Ромой» в Лиге чемпионов. Сейчас бразилец восстанавливается после травмы и ждет решения Конте по дальнейшей работе в «Челси», сообщает Goal.com.
Последний раз Луис появлялся на поле 5 февраля в матче против «Уотфорда» (4:1).
- Давид Луис выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Спустя два года он вновь вернулся в стан «синих» из французского «ПСЖ».
- Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро.
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