Goal.com: Давид Луис останется в «Челси», если Антонио Конте уйдет по окончании сезона

Бразильский центральный защитник «Челси» Давид Луис готов остаться в клубе, если в новом сезоне у «синих» появится новый тренер.

Луиз потерял место в стартовом составе после октябрьского матча с «Ромой» в Лиге чемпионов. Сейчас бразилец восстанавливается после травмы и ждет решения Конте по дальнейшей работе в «Челси», сообщает Goal.com.

Последний раз Луис появлялся на поле 5 февраля в матче против «Уотфорда» (4:1).

Давид Луис выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Спустя два года он вновь вернулся в стан «синих» из французского «ПСЖ».

Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро.

Лучший спортивный телеграм