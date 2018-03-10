Режим ожидания. «МЮ» и «Ливерпуль» опять обошлись без спектакля

Матч «МЮ» и «Ливерпуля» анонсировался, как главная битва за второе место в АПЛ, но жестоко не оправдал ожидания. Все помнят слова великого философа про наши проблемы, но так или иначе ждут от топовых клубов феерии. Манкунианцы расщепили мерсисайдцев тремя атаками, две из которых завершились «копировать-вставить» от Рэшфорда, а третья едва не превратилась в главный шедевр года.

«Ливерпуль» не играл, а существовал, изредка переходя из второго состояния во что-то приличное. И то, и то было жидким. Феноменальное атакующее трио покрылось мхом и выдало 2 удара в створ и 8 обводок на всех. Салаха измельчил, посмейтесь, Эшли Янг, который быстрее египтянина перемещался к дальней штанге и выбивал мячи. Дриблинг и игра корпусом у Мохамеда тоже не шли, потому что он наконец-то столкнулся с оппонентом, не уступающим в пластичности и поворотливости. Единственный взрыв случился у египтянина в начале второго тайма, но запала хватило минут на 20, за которые Мо пару раз симпатично откатил мяч под удар партнерам. Маловато для позиционируемой главной звезды АПЛ.

Счет явно намекает, что надо хвалить «МЮ» и Жозе. Есть за что. Точно за реализацию моментов, которая второй матч подряд поднимается на космический уровень. В матче с «Кристал Пэлас» для трех голов хватило девяти ударов в створ, с «Ливерпулем» – два для двух. Рэшфорд в обеих ситуациях доказал, что Трент Александер-Арнольд не держит уровень «Ливерпуля» и казнил Кариуса через молодого защитника.

За феноменальной игрой Маркуса скрылся Алексис Санчес, который с переездом в Манчестер будто потерял амбиции. Чилиец растворился бы и на фоне более блеклых партнеров, потому что запомнился лишь пасом на Мату, которому для супергола не хватило везения.

Алексис почти по всем показателям уступил серому Салаху и игравшему хуже обычного Мане. 0 ударов, 2 обводки и 57% точных пасов печалят, но даже этого хватило для оценки 7,1 на WhoScored (больше Лукаку с голевой передачей и Маты с лучшей статистикой). Кажется, чилийца запретили ругать, поэтому это сделают здесь. Санчес потерял статус главной звезды «МЮ» в атаке, которым его наделили по переезде. Поэтому не удивляйтесь, если в следующем матче позицию Алексиса займет, к примеру, Лингард. Ну а почему нет? Последний гол чилийца фаны «МЮ» видели больше месяца назад, а Джесси недавно хоронил «Челси».

«Красные дьяволы» еще раз показали, что философия контратак, проповедуемая Моуринью отлично подходит для Англии. Резкий и всегда опасный «Ливерпуль» оказался связан горстью защитников (в последние минуты матча их было шесть) и двумя опорниками, которые выжигали атакующие порывы трио Мане-Фирмино-Салах. «Лестер» с контр-стилем становился чемпионом, «Юнайтед» с тем же форматом станет первым после инопланетян Гвардиолы. Отрыв от «Ливерпуля» увеличился до 5 очков, а в чемпионате осталось всего 8 туров. «МЮ» будет легко удержать позицию: из мощных соперников у команды Моу остался только «Арсенал».

И еще немного по «Ливерпулю». Клопп точно скажет на пресс-конференции о судьях. Юрген ненавидел их еще во время матча. Немец прыгал по технической зоне и жестикулировал настолько яростно, что Крейг Посон сделал коучу предупреждение. Все из-за двух пенальти, которые усмотрел весь «Олд Траффорд», но только не арбитр с помощниками. Обычно, люди ищут виноватых, когда чувствуют бессилие и невозможность принять удар. «Ливерпулю» этого точно не нужно, потому что поражение, пусть и от основного конкурента, не стоит потери репутации. Мерсисайд – это про брутальность, экспрессию и волю, а не плач и хныканье.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:1