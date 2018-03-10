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Погба растолкал журналистов ради рукопожатия с Моуринью. Их конфликт – бред

Погба растолкал журналистов ради рукопожатия с Моуринью. Их конфликт – бред
Eurosport

1 час назад

Все придумали журналисты.

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ливерпуля» – 2:1.

Полузащитник манкунианцев Поль Погба экспрессивно поздравил коуча Жозе Моуринью с успехом: ради рукопожатия с португальцем француз даже растолкал журналистов. А говорят, между ними конфликт.

  • «Юнайтед» закрепился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Манчестер Сити» – 13 очков, отрыв от «Ливерпуля» – 5.
  • Погба провел в АПЛ-2017/18 19 игр, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

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