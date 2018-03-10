Капитан «Вест Хэма» жестко опрокинул хулигана, который дерзким рывком прервал матч с «Бёрнли»

В матче 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем стадионе без шансов проиграл «Бернли» – 0:3.

По ходу второго тайма на поле несколько раз прорывались фанаты «Вест Хэма». Первого из них жестко встретил капитан хозяев Марк Нобл.

Еще один поклонник овладел угловым флажком, притащил его в центральный круг и попробовал воткнуть в газон. Не вышло.

Фанаты «Вест Хэма» протестуют против руководства клуба и призывают владельцев Дэвида Салливана и Дэвида Голда к немедленному уходу.

В турнирной таблице «молотобойцы» идут на 16-й строчке, «Бернли» – 7-й.

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