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Капитан «Вест Хэма» жестко опрокинул хулигана, который дерзким рывком прервал матч с «Бёрнли»
Капитан «молотобойцев» пережестил.
В матче 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем стадионе без шансов проиграл «Бернли» – 0:3.
По ходу второго тайма на поле несколько раз прорывались фанаты «Вест Хэма». Первого из них жестко встретил капитан хозяев Марк Нобл.
Еще один поклонник овладел угловым флажком, притащил его в центральный круг и попробовал воткнуть в газон. Не вышло.
- Фанаты «Вест Хэма» протестуют против руководства клуба и призывают владельцев Дэвида Салливана и Дэвида Голда к немедленному уходу.
- В турнирной таблице «молотобойцы» идут на 16-й строчке, «Бернли» – 7-й.
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