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Игроки «Бёрнли» приютили на скамейке детей, когда фанаты «Вест Хэма» устроили хаос на трибунах

Игроки «Бёрнли» приютили на скамейке детей, когда фанаты «Вест Хэма» устроили хаос на трибунах
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Джентльменский поступок.

Фанаты «Вест Хэма» разозлились немощностью команды в матче с «Бёрнли» (0:3).

Некоторые из них вывались на поле (а кто-то даже по полной огреб от Марка Нобла), а сотни фанатов направились в сторону президентской ложи, чтобы высказать претензии Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду. В итоге боссов «Вест Хэма» попросили покинуть стадион еще до финального свистка.

В напряженной обстановке запасные игроки «Бёрнли» предложили места на скамейке юным болельщикам, чтобы защитить их от любого возможного насилия.

  • В турнирной таблице «молотобойцы» идут на 16-й строчке, «Бёрнли» – 7-й.
  • Дэвид Мойес назвал прошедший матч худшей игрой «Вест Хэма» с того момента, как он стал главным тренером команды.

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Фото: SPORTbible

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