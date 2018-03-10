Other Agency

Маркус Рэшфорд отправил Джеймса Милнера спать мощнейшим страйком в голову

Рэшфорд отправил Милнера спать мощнейшим страйком в голову
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 51 мин. назад

Спокойной ночи.

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.

Кроме двух голов, англичанин запомнился смачным страйком в голову Джеймсу Милнеру, от которого тот отправился на газон.

  • «Юнайтед» закрепился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Манчестер Сити» – 13 очков, отрыв от «Ливерпуля» – 5.
  • Рэшфорд провел в АПЛ-2017/18 27 игр, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Монреаль» забил 2 чумовых гола с игры, но пустил столько же с пенальти и проиграл

02:13
Популярные видео
«Колорадо» пустил 2 отвратительных гола и не забил пенальти. Естественно, дело обернулось поражением
 25 просмотров16 мин
В этом видео хорошо все, но не итоговое место сборной России
 377 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться