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Маркус Рэшфорд отправил Джеймса Милнера спать мощнейшим страйком в голову
Спокойной ночи.
В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.
Кроме двух голов, англичанин запомнился смачным страйком в голову Джеймсу Милнеру, от которого тот отправился на газон.
- «Юнайтед» закрепился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Манчестер Сити» – 13 очков, отрыв от «Ливерпуля» – 5.
- Рэшфорд провел в АПЛ-2017/18 27 игр, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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