Связка Марез-Варди снова в деле. Рияд закинул, Джейми круто положил в цель

В игре 30-го тура АПЛ «Лестер» на выезде был сильнее «Вест Бромвича» – 4:1.

При счете 1:0 в пользу «дроздов» Рияд Марез и Джейми Варди сочинили шикарный гол. Алжирец со своей половины поля закинул мяч на Варди, а тот в касание пробил в угол ворот Фостера.

В дальнейшем «дроздов» добили все тот же Марез, Келечи Ихеаначо и Висенте Иборра.

«Лестер» идет на 8-й строчке, «Вест Бромвич» – замыкает таблицу..

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