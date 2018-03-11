Приложение «Арсенала» оповестило фанатов об удалении Мустафи. На самом деле, он не удалился, а забил

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимает на своем стадионе «Уотфорд».

Еще до начала игры болельщики «Арсенала» получили уведомление от официального приложения клуба о красной карточке защитника Шкодрана Мустафи. Через 11 минут пришла поправочка – все в порядке, Мустафи не удален.

В итоге Мустафи открыл счет в матче, забив головой после подачи Месута Озила. «Арсенал» выиграл первый тайм – 1:0.

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Уотфорд» – 10-е.

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