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Приложение «Арсенала» оповестило фанатов об удалении Мустафи. На самом деле, он не удалился, а забил

Приложение «Арсенала» оповестило фанатов об удалении Мустафи. На самом деле, он не удалился, а забил
Eurosport

1 час назад

Как будто фанатам «канониров» мало страданий.

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимает на своем стадионе «Уотфорд».

Еще до начала игры болельщики «Арсенала» получили уведомление от официального приложения клуба о красной карточке защитника Шкодрана Мустафи. Через 11 минут пришла поправочка – все в порядке, Мустафи не удален.

  • В итоге Мустафи открыл счет в матче, забив головой после подачи Месута Озила. «Арсенал» выиграл первый тайм – 1:0.
  • «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Уотфорд» – 10-е.

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