«Я пришлю тебе пару бутс». Давид Де Хеа в твиттере пообещал юному фанату новую обувь

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в твиттере поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» (2:1). «Вперед! Люблю эти матчи и атмосферу на «Олд Траффорд», – написал голкипер.

В реплаи к Де Хеа прилетела фотография его молодого поклонника, который закосплеил внешность Давида, но забыл надеть бутсы.

«Выглядишь отлично. Но только чего-то не хватает. Напиши мне свой адрес в директ, и я отправлю тебе новенькую пару бутс», – среагировал Де Хеа.

После победы над «Ливерпулем» «МЮ» оторвался от команды Юргена Клоппа на 5 очков.

В АПЛ-2017/18 Де Хеа провел 30 матчей, 15 из них – на ноль.

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