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Петр Чех отбил первый пенальти в АПЛ за 7 лет
Петр показал Трою Дини, что не так плох в отражении одиннадцатиметровых, как все думали.
В матче 30-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Уотфордом» форвард «шершней» Трой Дини не реализовал пенальти – Петр Чех потащил удар.
Последний раз кипер отбивал пенальти в рамках АПЛ в феврале 2011 года, когда еще выступал за «Челси». В «Арсенале» голкипер провалил первые 16 попыток отразить одиннадцатиметровый.
- Матч против «Уотфорда» стал для Чеха 200-й сухой игрой в Премьер-лиге.
- «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Уотфорд» – 10-е.
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