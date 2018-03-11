«Арсенал» вдруг не пропустил. Но нули на табло не заслуга Чеха

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» уверенно размазал «Уотфорд» и впервые за 11 матчей в чемпионате не пропустил. Первый тайм прошел очень горячо: обе команды неслись в атаку, которая почти всегда заканчивалась ударом, шли в высокий прессинг и если одна из команд снижала темп, то другая моментально взрывалась.

Единственный гол в первые 45 минут забил Шкодран Мустафи после подачи Озила со штрафного, хотя у «Уотфорда» моменты были ярче и острее. На 11-й минуте Дукур и Дини вдвоем угрожали воротам Чеха. Дукура вывели на ударную позицию, он очень мощно вдарил, но прямо в Петра.

Чуть позже Ричарлисон исполнил штрафной метров с 25, пальнув в ближний угол. Чех отбил, но точно на ногу Перейре, который вдруг не попал в пустые ворота. В конце первого тайма все тот же Ричарлисон норовил пробить Чеха, но тут уже рост голкипера не позволил напу проткнуть мяч в падении головой – Петр трансформировал голевой момент в угловой.

Во втором тайме «Уотфорд» сник, как Децл в начале 2000-х. И только пенальти в середине второго тайма мог оживить игру, но Дини пробил максимально удобно для Чеха: комфортная для вратаря высота и по центру. Даже, если бы Чех прыгнул в другой угол, то, скорее всего, длиннющими ногами отбил бы мяч.

«Арсенал» же забил еще два и полностью контролировал ход матча во втором тайме. «Уотфорд» с каждой минутой становился все тусклее, а после третьего пропущенного бросил игру.

«Шершни» имели множество моментов, чтобы продолжить неудачную серию «Арсенала», но вместо этого били либо в Чеха, либо в сторону родины чехов. Поэтому болельщикам стоит радоваться не возвращению Петра, а кривым ударам «Уотфорда».

Летом «Арсеналу» все равно нужно искать нового вратаря.

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«Арсенал» 3:0 «Уотфорд»