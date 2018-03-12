Eurosport
Болельщик «МЮ» дразнил легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера, а тот плюнул в дочь обидчика
Боевой стиль верблюда.
В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» расправился с «Ливерпулем» – 2:1. Игра привела к скандалу с неожиданной стороны.
Бывший защитник мерсисайдцев и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер возвращался с «Олд Траффорд». Его из окна собственного автомобиля заметил болельщик «МЮ», ехавший с 14-летней дочерью.
Фанат дразнил Каррагера и выкрикивал: «Эй Джейми, невезучий Джейми. 2:1!» У экс-футболиста сдали нервы, и он отреагировал неожиданно.
- «МЮ» укрепился на втором месте, «Ливерпуль» опустился на четвертую строчку.
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