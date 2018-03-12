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Болельщик «МЮ» дразнил легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера, а тот плюнул в дочь обидчика

Болельщик «МЮ» дразнил Каррагера, а тот плюнул в дочь обидчика
Eurosport

1 час назад

Боевой стиль верблюда.

В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» расправился с «Ливерпулем» – 2:1. Игра привела к скандалу с неожиданной стороны.

Бывший защитник мерсисайдцев и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер возвращался с «Олд Траффорд». Его из окна собственного автомобиля заметил болельщик «МЮ», ехавший с 14-летней дочерью.

Фанат дразнил Каррагера и выкрикивал: «Эй Джейми, невезучий Джейми. 2:1!» У экс-футболиста сдали нервы, и он отреагировал неожиданно.

  • «МЮ» укрепился на втором месте, «Ливерпуль» опустился на четвертую строчку.

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