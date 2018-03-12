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The Mirror: Джейми Каррагеру грозит увольнение со Sky Sports за плевок в 14-летнюю болельщицу «МЮ»
Бывший футболист «Ливерпуля» влип в историю.
Легенду «Ливерпуля» и эксперта Sky Sports Джейми Каррагера ждет разговор с руководством телеканала и серьезные последствия из-за плевка в девочку:
«Это неприемлемое поведение. Мы обсудим это с Джейми», – сказал The Mirror представитель Sky Sports.
Каррагер поддался на провокации болельщика «МЮ» по возвращении с проигранного «Ливерпулем» матча на «Олд Траффорд». Плевок попал в 14-летнюю дочку обидчика Каррагера.
«Я был зол и разочарован, потому моя дочка расплакалась. Не могу поверить в то, что произошло. Она плакала и говорила: «Он плюнул мне в лицо», – сказал фанат «МЮ».
Каррагер уже дал комментарий.
«Совершенно неприемлемо. Я прошу прощения у всей семьи. Я ехал по автомагистрали и, когда меня начали снимать, потерял голову. Никаких оправданий этому нет».
- «Ливерпуль» проиграл «МЮ» 1:2. Манкунианцы забили все 3 гола, но один – в свои ворота.