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The Mirror: Джейми Каррагеру грозит увольнение со Sky Sports за плевок в 14-летнюю болельщицу «МЮ»

The Mirror: Каррагеру грозит увольнение со Sky Sports за плевок в 14-летнюю болельщицу «МЮ»
Eurosport

3 ч. назад

Бывший футболист «Ливерпуля» влип в историю.

Легенду «Ливерпуля» и эксперта Sky Sports Джейми Каррагера ждет разговор с руководством телеканала и серьезные последствия из-за плевка в девочку:

«Это неприемлемое поведение. Мы обсудим это с Джейми», – сказал The Mirror представитель Sky Sports.

Каррагер поддался на провокации болельщика «МЮ» по возвращении с проигранного «Ливерпулем» матча на «Олд Траффорд». Плевок попал в 14-летнюю дочку обидчика Каррагера.

«Я был зол и разочарован, потому моя дочка расплакалась. Не могу поверить в то, что произошло. Она плакала и говорила: «Он плюнул мне в лицо», – сказал фанат «МЮ».

Каррагер уже дал комментарий.

«Совершенно неприемлемо. Я прошу прощения у всей семьи. Я ехал по автомагистрали и, когда меня начали снимать, потерял голову. Никаких оправданий этому нет».

  • «Ливерпуль» проиграл «МЮ» 1:2. Манкунианцы забили все 3 гола, но один – в свои ворота.

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