Eurosport

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Футболист останется в клубе и перйдет на тренерскую работу.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2017/18.

36-летний Кэррик сыграл 463 раза за «Юнайтед» с момента прихода из «Тоттенхэма» и 34 матча за сборную Англии.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал, что Кэррик принял предложение клуба о тренерской работе в первой команде после текущего сезона.

  • Кэррик выступал за «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
  • Он перешел в «МЮ» из «шпор» в 2006 году за 26,5 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно

02:03
Популярные видео
У «Бостона» было 6 побед подряд. Но это до встречи с Кейном и Анисимовым
 645 просмотров4 ч
Всесильный Вилья, великий Швайни и еще 3 причины смотреть новый сезон MLS
1 416 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться