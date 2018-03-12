Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2017/18.

36-летний Кэррик сыграл 463 раза за «Юнайтед» с момента прихода из «Тоттенхэма» и 34 матча за сборную Англии.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал, что Кэррик принял предложение клуба о тренерской работе в первой команде после текущего сезона.

Кэррик выступал за «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Он перешел в «МЮ» из «шпор» в 2006 году за 26,5 миллионов евро.

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