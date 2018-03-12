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Журналист Sky Sports: агент Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ»

Журналист Sky Sports: агент Конте встретится с представителями «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Где-то в мире радуется один Давид Луис.

Агент итальянского тренера «Челси» Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ» в ближайшие дни.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Алессандро Альчьято. Контракт Конте истекает только в 2019 году, но ожидается, что ближайшим летом он покинет « Челси». Специалист критиковал правление клуба из-за трансферной политики и отсутствия амбиций.

По сообщениям французской прессы, агент Конте Федерико Пасторелло прибудет в Париж во вторник – за день до того, как «Челси» сыграет с «Барселоной» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Конте возглавил «Челси» в 2016 году. Под его руководством клуб выиграл АПЛ-2016/17.
  • Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери находится на грани отставки после вылета парижского клуба от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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