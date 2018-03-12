Моуринью о Де Буре: «Худший тренер в истории АПЛ может научить Рэшфорда разве что проигрывать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на высказывания голландского тренера Франка де Бура. Бывший тренер «Кристал Пэласа» заявил, что сожалеет что нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд работает под руководством португальца, так как тот не дает молодым игрокам права на ошибку в играх.

«Он сказал, что для Маркуса Рэшфорда не очень хорошо иметь такого тренера, как я, потому что для меня самое главное – выигрывать. Если бы он тренировался у Франка, то научился бы проигрывать, потому что Де Бур проиграл все игры», – цитирует слова Жозе Daily Mail.

Де Бура уволили из «Кристал Пэласа» после семи поражений клуба на старте АПЛ сезона-2017/18, в которых клуб не забил ни одного мяча.

Маркус Рэшфорд за 27 матчей чемпионата забил 6 мячей.

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