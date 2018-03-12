Eurosport

Джейми Каррагера отстранили от работы на ТВ после плевка в болельщика

Каррагера отстранили от работы на ТВ после плевка в болельщика
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Скандал может стоить Карре работы.

Эксперт телеканала Sky Sports и бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер отстранен от эфира после инцидента с фанатом. Каррагер плюнул в болельщика «Юнайтед» и его дочь из окна автомобиля, после того как тот начал дразнить экс-футболиста.

«Sky воспринимает это дело крайне серьезно и решительно осуждает действия Джейми. Мы ясно дали ему понять это сегодня и отстранили его от обязанностей на канале. Это не соответствует стандарту, которого мы ожидаем от наших сотрудников», – говорится на сайте телекомпании.

Каррагер уже публично извинился за поступок.

  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ со счетом 2:1.
  • Каррагер стал экспертом Sky Sports в 2013 году.

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