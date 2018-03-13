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Шакири унизил Зинченко финтом и улетел от него со скоростью Болта

Шакири унизил Зинченко финтом и улетел от него со скоростью Болта
Eurosport

1 час назад

Александр делает игры «Сити» немного конкурентнее.

В матче 30 тура АПЛ-2017/18 между «Сток Сити» и «Манчестер Сити» атакующий полузащитник хозяев Джердан Шачири красиво обыграл Александра Зинченко около лицевой линии.

Швейцарец пробросил мяч между ног левому защитнику «Манчестера» и сделал острый пас в штрафную.

К 60-й минуте манчестерский клуб впереди со счетом 2:0. Дублем отменился Давид Сильва.

  • Шачири в сезоне АПЛ-2017/18 забил 7 мячей в 27 матчах.
  • Зинченко сыграл за «Манчестер» 6 матчей в чемпионате сезона 2017-18.

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