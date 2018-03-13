Eurosport

«Саутгемптон» уволил Маурицио Пеллегрино

«Саутгемптон» уволил Пеллегрино
Eurosport

2 ч. назад

Разгромное поражение от «Ньюкасла» стало последней каплей.

«Саутгемптон» объявил об изменениях в тренерском штабе клуба.

Маурицио Пеллегрино покинул пост главного тренера «святых». Последней каплей стало поражение от «Ньюкасла» в минувшем туре АПЛ со счетом 0:3. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ассистент менеджера Карлос Компанучи и помощник тренера первой команды Ксавьер Тамарит тоже больше не работают в клубе.

  • Испанский специалист возглавил команду летом 2017 года.
  • За 8 туров до конца чемпионата «Саутгемптон» находится на грани вылета, занимая 17-ю строчку с 28 очками.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана

01:23
Популярные видео
Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
 826 просмотров7 ч
Watts n°5
 64 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться