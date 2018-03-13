«Саутгемптон» уволил Маурицио Пеллегрино

«Саутгемптон» объявил об изменениях в тренерском штабе клуба.

Маурицио Пеллегрино покинул пост главного тренера «святых». Последней каплей стало поражение от «Ньюкасла» в минувшем туре АПЛ со счетом 0:3. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ассистент менеджера Карлос Компанучи и помощник тренера первой команды Ксавьер Тамарит тоже больше не работают в клубе.

Испанский специалист возглавил команду летом 2017 года.

За 8 туров до конца чемпионата «Саутгемптон» находится на грани вылета, занимая 17-ю строчку с 28 очками.

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