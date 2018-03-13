Жозе Моуринью больше не убивает детей. Прогресс Скотта Мактомини в «МЮ» – его победа

На первую пресс-конференцию в «МЮ» Жозе притащил фирменное настроение и список из 49 игроков, которым якобы дал шанс во взрослом футболе. Моуринью попытался ответить критикам, утверждавшим, что он не доверяет молодым проспектам и таскается только с чековой книжкой. Получилось так себе.

В лонг-лист Жозе попал даже Арьен Роббен – мужчина, который на момент перехода в «Челси» уже отбомбил пару лет в Эредивизи. Моуринью не отмылся от репутации и выставил себя далеко не в лучшем свете, особенно на фоне Ван Гала. Голландец передал ему сразу несколько ребят, которых реально подбросил к основе из молодежной академии «МЮ».

Несмотря на три трофея в прошлом сезоне и новый контракт по ходу этого, миф по-прежнему выводит Моура из себя. Перечисляя успехи Рэшфорда, португалец топорно съязвил: «Удивительно, что он вообще выходит на поле. У монстра, убивающего детей, он появляется чуть ли не в каждой игре».

Спустя полтора года работы у Жозе, наконец, появился аргумент. Моуринью лично впрягся за Скотта Мактомини: «Юнайтед» уже пристраивал янгстера в другой клуб, пока не вмешался коуч. Сначала Особенный удержал игрока перед стартом сезона, потом заблокировал аренду в зимнее ТО.

«В прошлом сезоне он был близок к уходу из клуба. Кто знает, куда бы занесла его судьба. Кто знает, в каком дивизионе бы он сейчас играл», – Моуринью приписывает прогресс Скотта только себе.

Нетипичный поступок тренера переплетается с такой же нетипичной историей паренька. Во-первых, Мактомини не отличался особым талантом: его ни разу не вызывали в юниорские сборные (Скотт имеет право играть за Англию и Шотландию), а тренеры «МЮ» тупо поверили в парня, хотя отказывались от более прокачанных пацанов.

Во-вторых, в период с 2013 по 2016 год Скотт провел всего 12 матчей за молодежные составы «Юнайтед» – в среднем по четыре за сезон. Только после огромного скачка в росте в 18 лет (за полтора года Мактомини вырос на 25 см) тинейджер получил повышение в команду до 23 лет.

Наконец, уже по ходу дела Скотт кардинально менял амплуа. В юниорской команде тренеры ставили его на позицию десятки (Мактомини делил игровое время именно с Рэшфордом), а потом видели в нем таргетмена. К интеграции в первый состав парни подошли уже в разных ролях: Маркус выходит в нападении или на левом фланге, Скотт действует в центре поля.

Зимнюю серию матчей Мактомини провел в непонятном статусе: репортеры преподали его появление только в качестве наказания Погба. Автор The Independent Джонатан Лью выкатил альтернативную версию: что если француз не при делах, а Моуринью просто нравится 21-летний блондин?

В таком варианте действительно есть смысл. Мактомини олицетворяет образ игрока, которому Моуринью может поручить любое тактическое задание. Неслучайно, что Скотт дал шума на стыке февраля и марта: в больших матчах («Юнайтед» сыграл с «Севильей», «Челси» и «Ливерпулем») Моуринью подстраивается под соперника и включает персональную опеку.

В моменте с голом «Челси» Мактомини отпустил Виллиана, но голевая атака пришла после корнера – в позиционной защите Скотт уверенно справился с Азаром. Против «Ливерпуля» шотландец похожим образом сыграл с Окслейд-Чемберленом: юноша выдал четыре перехвата, лучше по этому показателю оказался только Байи. Выборка маловата, но показательно, что матч не доиграли ни Окс, ни Азар.

«Играть со Скоттом в полузащите очень приятно. Он работает на команду, по-настоящему пашет. Ему всего 21, но такое ощущение, будто он провел уже пять-шесть лет в Премьер-лиге. Он должен продолжать в том же духе», – восхитился спокойствием юноши Матич.

С таким же восторгом на прогресс Скотта реагирует Моуринью. Жозе понимает, почему к парню не приковано такое же внимание, как к Погба, – Мактомини не бьет татухи, не носит цепочки и не катается на крутой машине. Фанаты «МЮ» освистали Скотта за пас назад с «Ливерпулем», но Моуринью снова включил адвоката: «Он все делает правильно, а вы лишь подталкиваете его к ошибкам».

Скромность шотландца восходит к детству. В 11 лет Мактомини поехал на трехдневный турнир в составе «МЮ», стал его лучшим игроком, но тренеру сказал об этом только по просьбе мамы – не хотел хвалиться. Надежность Скотта с мячом дополняет уже статистика: у полузащитника лучшая точность передач на чужой половине среди всех игроков «Юнайтед».

Еще в «Челси» Моуринью говорил, что ему требуется всего 10 минут, чтобы распознать потенциал игрока и его готовность блистать в первой команде. Мактомини еще не до конца погрузился в элитный футбол, но в АПЛ и Лиге чемпионов отбегал уже 635 минут. Тест Жозе он однозначно прошел.

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