Daily Mail: «Арсенал» выставит Эктора Бельерина на трансфер в надежде выручить 56 миллионов евро

Непонятно, останется ли в «Арсенале» главный тренер Арсен Венгер, а вот дни в клубе 22-летнего защитника Эктора Бельерина почти сочтены. Летом «канониры» выставят испанца на трансфер. «Арсенал» рассчитывает выручить за футболиста 56 млн евро.

Перед стартом сезона-2017/18 лондонцы отказались продавать Эктора «Манчестер Сити», но запланировали на лето перестройку команды, по ходу которой уйдут несколько игроков. Выручка от продажи Бельерина пойдет на усиление, передает Daily Mail.

Бельерин был куплен у «Барселоны» в 16-летнем возрасте всего за 500 тысяч евро.

В настоящий момент наиболее конкретный интерес к Эктору проявляет «Ювентус». «Барселона» тоже значится в числе претендентов.

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