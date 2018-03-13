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Daily Mail: «Арсенал» выставит Эктора Бельерина на трансфер в надежде выручить 56 миллионов евро
«Канониры» ждут предложений.
Непонятно, останется ли в «Арсенале» главный тренер Арсен Венгер, а вот дни в клубе 22-летнего защитника Эктора Бельерина почти сочтены. Летом «канониры» выставят испанца на трансфер. «Арсенал» рассчитывает выручить за футболиста 56 млн евро.
Перед стартом сезона-2017/18 лондонцы отказались продавать Эктора «Манчестер Сити», но запланировали на лето перестройку команды, по ходу которой уйдут несколько игроков. Выручка от продажи Бельерина пойдет на усиление, передает Daily Mail.
- Бельерин был куплен у «Барселоны» в 16-летнем возрасте всего за 500 тысяч евро.
- В настоящий момент наиболее конкретный интерес к Эктору проявляет «Ювентус». «Барселона» тоже значится в числе претендентов.
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