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Daily Mail: «Арсенал» выставит Эктора Бельерина на трансфер в надежде выручить 56 миллионов евро

Daily Mail: «Арсенал» выставит Бельерина на трансфер в надежде выручить 56 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

«Канониры» ждут предложений.

Непонятно, останется ли в «Арсенале» главный тренер Арсен Венгер, а вот дни в клубе 22-летнего защитника Эктора Бельерина почти сочтены. Летом «канониры» выставят испанца на трансфер. «Арсенал» рассчитывает выручить за футболиста 56 млн евро.

Перед стартом сезона-2017/18 лондонцы отказались продавать Эктора «Манчестер Сити», но запланировали на лето перестройку команды, по ходу которой уйдут несколько игроков. Выручка от продажи Бельерина пойдет на усиление, передает Daily Mail.

  • Бельерин был куплен у «Барселоны» в 16-летнем возрасте всего за 500 тысяч евро.
  • В настоящий момент наиболее конкретный интерес к Эктору проявляет «Ювентус». «Барселона» тоже значится в числе претендентов.

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